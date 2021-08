Le sue dichiarazioni.

“Voglio comunicare che sono risultato positivo al coronavirus, prima che i nostri concittadini lo sappiano da altre fonti. Sto bene, sicuramente anche grazie al fatto di aver effettuato il vaccino, mesi fa. Spero di poter tornare quanto prima alle normali attività, ma adesso è fondamentale applicare rigorosamente il protocollo di sicurezza”.

Così il sindaco Settimo Nizzi informa i cittadini sul risultato del test e coglie ancora l’occasione per ribadire quanto sia “importante vaccinarsi per non sviluppare i sintomi gravi della malattia”.

