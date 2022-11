La Gallura diventa un set: tutti pazzi a Olbia per Scamarcio e Argentero

Le riprese per un nuovo film a Olbia.

La Sardegna e in particolare la Gallura sembra essere diventata una Hollywood italiana. Proprio in questi giorni a Olbia sono in corso le riprese del film “La coda del diavolo”, diretto da Domenico De Feudis, con due protagonisti di tutto rispetto.

Si tratta di Luca Argentero e Riccardo Scamarcio, i quali arrivati a Olbia per le riprese del nuovo film, del quale ancora non si sa nulla per quanto riguarda la trama. Questo alimenta ancora di più la curiosità, oltre alla scelta la zona di Olbia ( in particolare Porto Rotondo) come location per le riprese. Che l’Isola ormai faccia gola al cinema ormai non è più una novità. Aumentano, infatti, le produzioni che scelgono proprio la Sardegna.

Recentemente a Cagliari è stato girato il documentario di Riccardo Milani su Gigi Riva, mentre a Carloforte sono terminate le riprese della fiction Rai “Una scomoda verità” con Chiara Francini, Cesare Bocci, Cristiano Caccamo, Euridice Axen e Mariangela D’Abbraccio. Cagliari è diventata anche il set del thriller “Colpevole” con Monica Carpanese, Brigitta Boccoli, Gianni Rosato, Massimo Bonetti, Claudio Botosso, Edoardo Velo e Alberto Rossi. Il cinema italiano ha scelto la Sardegna anche per “Il vangelo secondo Maria” di Paolo Zucca con gli attori Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann, girato nella zona di Oristano.

