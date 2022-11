A Palau chiude la filiale di una banca, si lamenta anche il parroco

Chiude una banca a Palau.

A Palau chiude la Unicredit e in paese sale la rabbia per la decisione di chiudere la filiale, nonché i disagi per i residenti.

Le polemiche si sono fatte sentire anche sui social, con gli abitanti che manifestano la preoccupazione verso l’ennesimo servizio che se ne va dal paese. Anche il parroco del paese ha lamentato questo malessere. “Spero che l’azienda ritorni sui propri passi – ha detto- ma vista l’etica del profitto a discapito di quella del servizio ne dubito.Nulla ovviamente da eccepire al Personale impiegato che, come i clienti, immagino subisca scelte di politica aziendale”.

“Purtroppo il paese è in declino. Infatti si sta spopolando”, dice un cittadino. “Un brutto segnale”, dice un altro. Chiusure analoghe di banche e uffici postali sono accaduti anche in numerosi altri paesi della Gallura, fatti che certamente incentivano lo spopolamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui