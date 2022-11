Tragedia a Olbia, muore un ragazzino di soli 12 anni

Lutto a Olbia per la morte di un ragazzino.

Un ragazzino di soli 12 anni, questo pomeriggio, ha perso la vita nella periferia di Olbia. Una notizia drammatica che ha lasciato un grande sgomento nella città gallurese.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per far luce su questa tragedia. Il giovanissimo, che frequentava la prima media, era conosciuto a Olbia come un bravo ragazzo. La città è in lutto e si è stretta nel dolore assieme ai famigliari del bambino, che non si danno pace per la scomparsa del piccolo.

