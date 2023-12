Ragaztu dell’Olbia tra i migliori attaccanti per il Pallone d’oro di serie C

Daniele Ragatzu dell’Olbia entra nella classifiche finali, ma nessun giocatore sardo potrà contendersi il Pallone d’oro di serie C.

Si è chiusa la seconda parte del sondaggio per il Pallone d’Oro della Serie C, giornalisti e tifosi hanno espresso le loro opinioni in merito ai migliori calciatori del Girone B. Sono state raccolte più di 800 preferenze, il 68% di queste provenienti dai tifosi, il restante 32% dai giornalisti. I 10 giocatori più votati parteciperanno alla fase finale del sondaggio. A questi si aggiungeranno i 10 più votati del Girone A e i 10 più votati del Girone C.

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus Next Gen, è il calciatore con più preferenze (0,39%) e si piazza in prima posizione. Secondo è Marco Bleve, portiere della Carrarese, con lo 0,31% delle preferenze. All’ultimo posto del podio Dean Huijsen, difensore Juventus Next Gen, che ha ottenuto lo 0,30% delle preferenze.

Questa la top ten che partecipa alla selezione finale per il Pallone d’oro di serie C e non c’è traccia di giocatori dell’Olbia e della Torres.

Oltre alla classifica generale sono pubbliche anche le top ten per ruoli: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. In quest’ultima categoria per il Pallone d’oro figura Daniele Ragatzu dell’Olbia, al nono posto con lo 0,4% dei voti.

