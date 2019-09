L’olbiese Casu segretario provinciale di Sassari per Confintesa

La nomina.

Il nuovo segretario generale provincia di Sassari Confintesa funzione pubblica per le funzioni centrali è il dirigente sindacale Giovanni Casu, 36 anni di Olbia, già Coordinatore Difesa per la Zona Omogenea di Olbia-Tempio.

La segreteria provinciale si attiverà sin da subito nella promozione della libera associazione e la tutela solidale e collettiva dei lavori dipendenti in ambito delle Funzioni Centrali rendendo partecipi e parte integrante dell’organizzazione Sindacale tutti gli associati della provincia di Sassari ivi compresi coloro che volessero avvicinarsi o meglio collaborare con i vari Coordinamenti sul territorio del Nord Sardegna.

In questi tempi di restrizioni economiche il lavoro è sempre più al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni collettive su tutto il territorio della provincia e non, molto spesso l’argomento si concentra meramente sull’aspetto economico/retributivo mentre sono variegate le dimensioni che meritano di essere esplorate e approfondite.Con questo nuovo incarico affidato direttamente dal segretario generale, che si ringrazia per la fiducia accordata, si rilancia alla massima collaborazione dei colleghi Confintesa FP e si invita alla partecipazione attiva di tutti i lavoratori dipendenti in ambito Funzioni Centrali.

Per un proficuo lavoro, volto alla tutela del personale tutto, nell’auspicio di una massima e cordiale collaborazione con le altre organizzazioni sindacali ricadenti sul territorio della provincia di Sassari.

