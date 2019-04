Minorenne aggredisce carabiniere a Olbia.

Ha tirato una testata ferendo un carabiniere al setto nasale. Ad aggredire il militare un 16enne, fermato per aver aver percorso contromano in bici il Corso Umberto, molestando i passanti.

Il ragazzino, seduto sul manubrio della bicicletta guidata da un amico, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri, in tarda mattinata. Quando i due militari hanno chiesto ai ragazzi i documenti, uno dei due è passato dalle parole all’aggressione.

Prima gli insulti, poi la fuga e la testata. Appena braccati da uno dei due carabinieri, anche con l’aiuto di un agente della polizia locale, uno dei due giovani ha reagito dando con una testata che ha causato al militare una frattura del setto nasale accertata dal pronto soccorso di Olbia. Alla scena hanno assistito numerosi turisti, conclusasi con l’arresto dell’aggressore e numerosi applausi alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato portato in caserma per l’indentificazione ed è stata avvisata la famiglia, poiché si tratta di un 16enne. Su di lui è in corso una denuncia.

(Visited 471 times, 471 visits today)