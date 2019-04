Incidente sul lavoro a Olbia.

Travolto da un trattore durante le operazioni di imbarco. E’ accaduto ieri sera alle 19 ad un addetto al carico dei mezzi, impiegato sulla nave Shardana della compagnia Tirrenia all’Isola Bianca.

L’uomo, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma avrebbe riportato varie fratture agli arti inferiori e al setto nasale.

L’autista della “ralla”, accortosi della presenza dell’operaio, è riuscito a frenare evitando il peggio. I soccorsi sono stati immediati e la vittima è stata portata nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Giovanni Paolo II per un intervento urgente a causa delle lesioni riportate.

