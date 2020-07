Il sindaco di Arzachena sulla spiaggia del Cavaliere.

In merito all’ordinanza emessa il 27 luglio scorso dall’Ente Parco di La Maddalena sulla chiusura parziale della spiaggia del Cavaliere, nell’isola di Budelli, il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, avanza dubbi di legittimità.

“Ho seri dubbi sulla legittimità dell’ordinanza firmata dal presidente dell’Ente Parco di La Maddalena in merito alla chiusura parziale ai bagnanti della spiaggia del Cavaliere sull’isola di Budelli che, di fatto, impone il divieto di accesso ai cittadini di Arzachena e degli altri comuni affacciati sull’arcipelago ad esclusione di alcune fasce orarie – afferma Ragnedda -. Bagnanti e operatori commerciali sono penalizzati da questo provvedimento non condiviso con i sindaci dei centri limitrofi”.

Secondo il sindaco Ragnedda, “autorizzare solo alcuni imprenditori scelti dall’Ente Parco è discriminatorio”. “Se il vero obiettivo è la tutela dell’ambiente, finalità che sposiamo pienamente, si dovrebbe prevedere l’interdizione totale all’arenile, come per la spiaggia Rosa, e non la limitazione degli orari o la riduzione degli spazi accessibili dove, al contrario, in tal modo il carico antropico aumenta a dismisura”, conclude.

