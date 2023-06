La delegazione nazionale PD arriva a Olbia per la situazione degli ospedali sardi

La visita all’ospedale di Olbia.

Martedì mattina una delegazione di parlamentari del Partito Democratico visiterà alcune strutture sanitarie, tra cui l’ospedale di Olbia Giovanni Paolo II e incontrerà le forze sindacali e associative. La tappa gallurese si inserisce tra le prime di una campagna nazionale di ascolto della situazione del SSN che parte proprio dalla Sardegna dove toccherà alcune delle principali strutture territoriali, nelle quattro giornate complessive tra giugno e luglio.

L’obiettivo di questa fase di ascolto è quella di raccogliere dati ed elementi sulle situazioni locali per individuare piste di intervento generali e specifiche e per assumere impegni operativi da portare avanti in Parlamento insieme al PD provinciale e locale. Gli incontri vedranno la presenza della responsabile nazionale PD Sanità Marina Sereni, della senatrice Sandra Zampa, capogruppo in commissione sanità del Senato per il PD, sottosegretaria alla salute nel Governo Draghi, del Sen. Marco Meloni e dell’On. Silvio Lai,

oltre che del consigliere regionale del PD in Gallura Giuseppe Meloni.

Il primo appuntamento di incontro con le forze sociali e le associazioni di categoria del settore sanitario è presso la sede del PD alle ore 9, a seguire la visita presso le strutture sanitarie. A Olbia saranno accolti dalla segretaria provinciale del PD Mariangela Marchio, che insieme ad una delegazione di consiglieri comunali e di dirigenti locali del PD gallurese partecipa agli incontri programmati durante la giornata. Alle 12 al termine della visita all’ospedale Giovanni Paolo II, la delegazione PD incontrerà

la stampa.

