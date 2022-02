La riqualificazione del palazzo Puliga a Calangianus.

Nuova vita per il palazzo Puliga di Calangianus. L’amministrazione comunale intende riqualificare lo storico immobile di piazza del Popolo e farne uno spazio dedicato ai nomadi digitali, ovvero coloro che, grazie alle loro professioni sul web, possono girare il mondo, non avendo un luogo di lavoro.

Il progetto rientra tra 7 proposti dal Comune per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e ha come fine quello di valorizzare il borgo come meta turistica e di affari. Attualmente, i nomadi digitali nel mondo sono 35 milioni e sono sempre di più quelli che vorrebbero intraprendere questo stile di vita. Calangianus potrebbe, quindi, diventare un luogo attrattivo per questa categoria di lavoratori.

Grazie ai fondi del Pnrr, ovvero 1 milione complessivi, l’amministrazione comunale riqualificherà molti altri palazzi del centro storico, dandogli una nuova ricollocazione sociale. Al centro delle idee c’è proprio la creazione di una smart city, per rendere il paese competitivo, sostenibile, efficiente e innovativo a livello digitale.