Sabato 14 gennaio Stefano Bonaccini sarà a Olbia

Parte la Olbia la campagna elettorale di Stefano Bonaccini in Sardegna per conquistare la guida del Partito democratico. Il primo appuntamento nell’Isola del presidente della Regione Emilia Romagna è previsto per sabato 14 gennaio alle 15 nella sede del Pd di Olbia. Il candidato alla segreteria nazionale incontrerà democratici, militanti e simpatizzanti.

La tappa successiva sarà a Lula. Bonaccini andrà alla miniera di Sos Enattos candidata a ospitare l’Einstein Telescope, la più grande infrastruttura di ricerca europea per le onde gravitazionali. “Un luogo simbolico per il futuro dell’isola e la direzione di marcia che lo sviluppo deve prendere in Sardegna per essere adeguato al futuro ed ecostenibile – commenta -. Un luogo simbolico anche per il ruolo delle piccole comunità nei prossimi anni, tra rischio di cancellazione e nuove opportunità di crescita”.

Alle 19.30 a Cagliari, l’ultima tappa sarda al T-Hotel, per l’assemblea con i sostenitori della sua candidatura a segreteria nazionale provenienti da tutta la Sardegna. “Sono tantissime le adesioni fatte di idee, contributi e voglia di mettersi in gioco che arrivano sui nostri canali social e nelle tante assemblee nei territori alle quali partecipo – spiega -. Una vera e propria energia popolare che vogliamo mettere in campo in questa avventura.

