Polemiche contro la motociclista Sara Aydin.

Non cessano le polemiche contro la modella influencer Sara Aydin, che in questi giorni sta facendo parlare di sé a causa delle sue acrobazie in moto sulle strade della Sardegna. La motociclista sportiva, che proviene dalla Svezia, per Capodanno in sella al suo bolide è arrivata anche nelle strade di Olbia, all’Isola Bianca e Pittulongu.

Tanti sono rimasti a bocca aperta per le sue acrobazie, postate poi nei suoi social dove è seguita da più di 400mila persone, i quali si sono complimentati con lei perché ancora oggi non è facile vedere una donna appassionata di motori, soprattutto delle due ruote. Ma altrettanti hanno polemizzato, accusando la motociclista svedese di essere troppo spericolata e di causare situazioni di pericolo nel traffico.

Tra questi c’è anche il Gruppo di Intervento Giuridico (GrIg) che si impegna per le cause ambientali. Sono cafonate, dicono senza messi termini, perché “causano pericoli sulle strade, provocano danni all’ambiente e sono pure vietate”, aggiungono. “Il fatto che ci guadagni non l’autorizza, però, a piovere su questa Isola nel bel mezzo del Mediterraneo occidentale a fare quello che le salta in testa: per esempio, impennarsi ripetutamente su trafficate strade cittadine e scorrazzare in moto sulle spiagge. Chissà se in Svezia l’avrebbero permesso”. Il GrIG ha segnalato poi i comportamenti della giovane motociclista professionista al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alla Guardia costiera. Le polemiche sembrano destinarsi a non placarsi, nonostante la Sardegna sia da sempre meta di moto raduni improvvisati e di turismo da parte di centauri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui