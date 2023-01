San Teodoro e Lodè, due comunità in lutto per Danilo Sulas

Oggi a San Teodoro è il giorno del lutto cittadino e dei funerali di Danilo Sulas, ma anche la comunità di Lodè piange per la sua scomparsa. Il Comune di San Teodoro ha proclama formalmente la giornata di lutto “in senso di cordoglio e partecipazione per la prematura scomparsa del giovane Danilo Sulas, unendosi al dolore dei familiari tutti e della comunità Teodorina”. Per tutot martedì 10 ci saranno le bandoiere a mezz’asta negli ufficii pubblicie il Comune partreciparà col gonfalone al funerale.

L’appuntamento per l’ultimo saluto è per le 15 nella parrocchia dedicata a Santa Teresa di Calcutta. Già ieri il parroco Alessandro Cossu aveva commentato la scomparsa del ventenne, sottolineando come la sua morte per cercare salvare la vita al cane fosse rappresentativa del suo buon animo.

Prima di stabilirsi nella frazione di Lutturai e avviare l’attività dio noleggio gommoni a Cala Suaraccia., il padre di Danilo arrivava da Lodè. E lì la tragedia di lunedì mattina ha portato grande tristezza. “Con immenso dolore siamo vicini alla famiglia Sulas per la tragedia che li ha colpiti. Riposa in pace Danilo, che la terra ti sia lieve”, così viene salutato nella pagina Lodinos de Lodè. Centinaia di commenti per fare le condoglianze a una famiglia straziata dalla perdita di un figlio ventenne.

