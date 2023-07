Diversi voli cancellati e passeggeri bloccati a Olbia.

Venerdì scorso, un volo EasyJet diretto da Olbia a Milano Malpensa è stato annullato, lasciando 138 passeggeri a terra. Allo stesso tempo, altri 180 passeggeri che dovevano raggiungere la Costa Smeralda sono stati fatti scendere dall’aereo prima del decollo a causa del termine delle ore di lavoro dell’equipaggio. Una situazione che ha richiamato l’attenzione della Fit Cisl, che chiede regole più stringenti.

La protesta della Fit Cisl.

“Tra voli cancellati, mancanza di collegamenti in continuità territoriale e impennata immotivata delle tariffe aeree si conferma ciò che diciamo da tempo: ci vogliono regole più stringenti nei bandi di gara e una vigilanza maggiore da parte della Regione”. Lo afferma il segretario generale della Fit Cisl, Ignazio Lai. “È palese che le compagnie aeree, per fare profitto, aggirano gli accordi. È necessari intervenire sui bandi di gara, ponendo un limite alla tariffa massima e aumentare il servizio con più aerei, soprattutto nel periodo estivo. In molti rinunciano a venire in Sardegna perché non trovano posto, ma perché per il servizio aereo non è possibile fare ciò che è la norma nel Trasporto Pubblico Locale o nel servizio su rotaia, dove le aziende prevedono mezzi in più in determinate occasioni e periodi? Probabilmente perché le compagnie che si aggiudicano il servizio hanno 5 aerei e per giunta vecchi? La Regione deve essere intransigente nel garantire un servizio maggiore e con tariffe che non superino una soglia massima e vigilare sulla qualità erogata dai vettori”.

La cancellazione dei voli dall’aeroporto di Olbia.

Le proteste erano iniziate venerdì all’aeroporto di Olbia quando era stato annunciato il ritardo del volo, che poi è stato definitivamente cancellato a mezzanotte a causa di problemi tecnici. Nonostante la compagnia aerea abbia promesso di sistemare i passeggeri in hotel, molti hanno dovuto trascorrere la notte nell’aeroporto. Nel frattempo, a Milano Malpensa, altri 180 passeggeri hanno vissuto un’esperienza simile con la cancellazione del volo EasyJet verso Olbia. La ricollocazione su un altro volo, tuttavia, è stata limitata, costringendo molti a cercare alternative o a pianificare viaggi per il giorno successivo.

