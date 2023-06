La passeggiata ecosostenibile.

Gli “Amici di Talmone e Cala di Trana” organizzano una passeggiata ecosensibile al tramonto fra le rocce di Talmone. La serata sarà accompagnata dalle note jazz della tromba di Maurizio Deiana.

Durante l’escursione, in una cornice di una straordinaria bellezza paesaggistica, ci sarà spazio anche per un confronto sui temi che interessano maggiormente questo habitat costiero di estrema rilevanza dal punto di vista ambientale: l’impatto antropico e i rischi del turismo di massa, l’inquinamento da plastica e rifiuti da fumo nell’Arcipelago della Maddalena, l’importanza del sistema dunale e il suo progressivo degrado, la funzione della Posidonia oceanica, l’utilissima pianta acquatica che contrasta l’erosione costiera.

L’appuntamento è per lunedì 26 giugno alle ore 19 al posteggio di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine. La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione sulla pagina social.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui