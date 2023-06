Camion in fiamme sulla 131, paura per il conducente

Un camion in fiamme sulla 131 dcn.

Verso le 7:30, si è verificato un incendio su un camion situato sulla 131dcn al chilometro 19 a Sedilo. Una squadra di vigili del fuoco, composta da cinque unità, è stata inviata sul luogo dell’incidente dal distaccamento di Abbasanta con un’Auto Pompa Serbatoio (APS) e un mezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio.

La squadra ha immediatamente agito per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo. Inoltre, per garantire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è stata inviata un’autobotte con due unità dei vigili del fuoco dalla sede centrale del Comando di Nuoro.

Grazie al pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco, si è evitato che l’incendio si propagasse alla vegetazione circostante. Fortunatamente, il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora oggetto di accertamento, e non si esclude la possibilità di un guasto meccanico. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, che stanno svolgendo le proprie competenze e indagini appropriate.

