I benefici del massaggio decontratturante sul corpo umano

Il massaggio decontratturante è una tecnica di massaggio che può avere numerosi benefici per la salute fisica e mentale. Difatti, il suo obiettivo è quello di ridurre l’ansia e la depressione, migliorare la qualità del sonno, nonché la flessibilità muscolare e portare un maggiore equilibrio psicofisico. Pertanto, questo tipo di massaggio può aiutare a ridurre le tensioni muscolari e a migliorare il benessere in generale.

Oltre ai benefici immediati rinvenuti nel relax, il massaggio decontratturante ha molteplici e sorprendenti vantaggi a lungo termine che lo rendono un’esperienza irripetibile, per chiunque desideri migliorare la qualità della propria vita. Ed è un trattamento altamente rilassante anche per chi lo esegue, poiché assapora il lento rifluire della vitalità muscolare attraverso la cute.

Per questo chi decide di avviarsi a questa attività entusiasmante, cerca un corso di massaggio decontratturante che sia certificato e che garantisca uno sbocco lavorativo immediato. In questo modo può crearsi fin da subito un bagaglio di esperienze e rispondere in maniera personalizzata e individuale alla sessione di massaggio in base alle esigenze del paziente.

Cos’è il massaggio decontratturante?

Il massaggio decontratturante è una tecnica di massaggio che si concentra sulla rimozione delle tensioni muscolari e sul rilassamento del corpo. Questa tecnica di massaggio viene eseguita utilizzando una serie di tecniche specializzate, come la terapia sui punti trigger, il rilascio miofasciale e altre tecniche di rilassamento muscolare come la pressione ischemica.

Il massaggio decontratturante viene spesso utilizzato per alleviare la rigidità muscolare e il dolore causati da blocchi delle fibre muscolari. Il trattamento presenta numerosi benefici per la salute fisica e mentale.

Uno dei principali vantaggi del massaggio decontratturante è il suo effetto di rilascio delle tensioni dei fasci muscolari. Quando il nostro corpo è stressato, i nostri muscoli tendono ad essere tesi e rigidi, il che può causare dolore più o meno intenso. A seguito di una minor rigidità muscolare si ottiene anche indirettamente un incremento della flessibilità.

Inoltre, il massaggio decontratturante può aiutare ad alleviare l’ansia e la depressione. Quando siamo ansiosi o depressi, il nostro corpo tende ad essere teso, il semplice rilassamento permette di contro di migliorare l’umore e cancellare le emozioni negative.

Infine, il massaggio decontratturante può aiutare a migliorare la qualità del sonno. Quando il nostro corpo è teso e rigido a causa di un uso improprio dei dispositivi del riposo, può essere difficile addormentarsi o rimanere addormentati per un lungo periodo durante la notte. Grazie al massaggio decontratturante si può combattere anche l’insonnia.

Come funziona il massaggio decontratturante?

Ci sono diverse tecniche di massaggio decontratturante che possono essere utilizzate per raggiungere un obiettivo di salute. Alcune delle tecniche più comuni comprendono la terapia dei punti trigger, il rilascio miofasciale e altre tecniche di rilassamento muscolare.

La terapia dei punti trigger consiste nella rimozione di alcuni punti duri come un fagiolo sotto cutanei attraverso una pressione sul punto stesso. I punti trigger sono aree di tensione muscolare che possono causare rigidità e dolore riferito su un’ altra area del corpo. La pressione sui punti trigger aiuta ad allentare tale tensione e ridurre il dolore.

Il rilascio miofasciale è una tecnica di massaggio che si concentra sul rilassamento del tessuto connettivo nel corpo. Il tessuto connettivo può diventare teso e rigido nel tempo, causando addirittura stati infiammatori. Il rilascio miofasciale aiuta a rilassare il tessuto connettivo, migliorando la plasticità e riducendo il dolore.

Chiunque decida di specializzarsi in massaggio decontratturante dovrà conoscere a fondo le tecniche relative al rilassamento profondo e integrare parte delle conoscenze con altre tecniche altrettanto efficaci. In pratica, dovrà trovare il modo di indurre una forma di fiducia prima di rilassamento. Solo in questo modo il cliente potrà godere al massimo dei benefici derivanti dal trattamento in questione.

Il massaggio si compone di movimenti che premono sulla muscolatura e sui tessuti affinché inducano uno stato di calma e di profonda distensione. Segue un graduale rilascio di sostanze chimiche rilassanti che avvisano il corpo di potersi lasciare andare al trattamento senza innalzare barriere di protezione. Pertanto, servono movimenti esperti e una capacità sviluppata di ascolto del corpo in modo di assicurare calma da parte del professionista.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui