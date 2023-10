Ritrovato dei volontari di Plastic free Olbia pacchetto di patatine anni 70

Sorpresa lungo la spiaggia di Bunthe: i volontari di Pastic free Olbia hanno trovato un pacchetto di patatine degli anni 70. Scavando nel terreno abbiamo trovato questo sacchetto, col riferimento ministeriale del 1965 – spiega Enrico Casula -. Nella foto si vede la piccola volontaria Eleonora che mostra le ottime condizioni in cui l’abbiamo trovato. Secondo le stime che abbiamo fatto risale ai primi anni Settanta”. Lo stabilimento della Eurodolce – si legge nel pacchetto -era a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove ora c’è Amica Chips.

Qualcuno può aver mangiato quelle patatine mentre l’Italia di Riva sfidava il Brasile di Pelè ai Mondiali. È passata una cinquantina d’anni, ma quella confezione è rimasta praticamente integra. Da questi ritrovamenti si può capire il danno che può fare a lungo termine la plastica rilasciata in mare. Per questo attivisti come quelli di Plastic free Olbia si impegnano a recuperare rifiuti dal mare e dalle coste.

Sono tante le iniziative messe in campo in Gallura, ma è purtroppo di più la plastica abbandonata negli anni. Sempre più Comuni cercano di limitare l’utilizzo della plastica usa e getta nei loro litorali, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Nel frattempo, ci pensano i volontari a limitare i danni.

