L’Olbia perde ancora il derby con la Torres e dice addio alla Coppa Italia

La Torres vince 1-0 il derby con l’Olbia e avanza in Coppa Italia

Nuovo derby, nuova sconfitta: l’Olbia perde in trasferta con la Torres e deve dire addio alla Coppa Italia di serie C. In occasione della partita al “Vanni Sanna”, due rappresentanti delle squadre di Olbia e Torres una volta fatto il loro ingresso sul terreno di gioco hanno mostrato al pubblico sugli spalti uno striscione griffato “Avis”. L’iniziativa serviva a invitare tutti a donare – quanto più possibile e ogni volta che è possibile – il sangue, risorsa preziosa da condividere.

Dopo la sfida d’andata al Nespoli, quando le due squadre erano prime in classifica, le due big del nord Sardegna si sono sfidate ancora. Per questo turno infrasettimanale di Coppa i due allenatori hanno mandato molte seconde linee. Il risultato è che l’Olbia ha perso anche questo secondo derby della stagione. Il gol partita arriva alla mezzora con Sanat che sfrutta un errato rinvio del portiere olbiese. La sfida era a eliminazione diretta: l’Olbia dovrà ora concentrarsi solo sul campionato.

