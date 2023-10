Esperti del turismo all’aeroporto di Olbia, torna ”Sardinia Tourism Call2Action”

L’evento ”Sardinia Tourism Call2 Action”.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, ed il patrocinio di Enit e Tourism Plus, Geasar propone la VII° ed. del Sardinia Tourism Call2Action, quattro appuntamenti in programma tra ottobre e novembre, volti a stimolare nuove riflessioni, generare idee ed approcci innovativi.

Sardinia Call 2 Action, conferma quindi, anche in questa edizione, la sua fortissima vocazione ad essere un format che, portando elementi di innovazione, mira a diventare un luogo di riflessione utile nei processi di generazione e circolazione di idee e nella definizione di strategie di crescita virtuose.I quattro appuntamenti sono dedicati a professionisti del settore turistico, startuppers, studenti, operatori innovativi e personale di enti pubblici che abbiano in animo di ragionare sul futuro dello sviluppo turistico da inquadrare nell’orizzonte 2024-2034.

Appuntamenti e Temi Sardinia Tourism Call2Action 2023: 5 ottobre: Overview Turismo Europa;

18 ottobre: Isole Baleari e Croazia;

15 novembre: Grecia e Costa Azzurra;

29 novembre: Turchia e Isole Canarie. Ciascuno dei 4 appuntamenti prevede:

a) MasterClass in presenza – a numero chiuso (70 partecipanti)Timing: 10.30 – 12.15 MasterClass | 12.15 – 13.30 LaboratoriJosep Ejarque e Antonio Usai proporranno riflessioni e benchmark sui principali competitors; a seguire Laboratori di idee e progetti con l’obiettivo di declinare proposte e suggerimenti da condividere con le Istituzioni turistiche dei territori.

b) Webinar in diretta Youtube e FacebookTiming: 16.30 – 19:00

Le sessioni che si ripeteranno in ciascun webinar (con interlocutori sempre nuovi) avranno come linee guida:Sessione 1. Analisi dei dati: Aeroporti, Porti, ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;Sessione

2. Innovazione sul turismo;Sessione

3. Focus sulle Imprese Top 1000 Sardegna, in collaborazione con la Nuova Sardegna;Sessione

4. Comunicazione in ambito turistico: best practices e obiettivi da realizzare;Sessione

5. Quale sviluppo: visioni prospettiche economiche e sociali 2024-2034.

Grazie al supporto di Radiolina, vi saranno dei flash di aggiornamento in diretta radiofonica.

PROGRAMMA DEL PRIMO APPUNTAMENTO:

5 OTTOBRE – 10:30 -12:15: MasterClass in presenza – a numero chiuso (70 partecipanti)– 12.15 – 13.30: Laboratori

La Masterclass e i laboratori produrranno un documento di sintesi, utile per introdurre le tavole rotonde ed i panel del pomeriggio.

– 16:30 – 19:00: Webinar in diretta Youtube e Facebook

Dopo un momento introduttivo di apertura lavori riservato all’Assessore Regionale delTurismo

Gianni Chessa e all’ Amministratore Delegato GeasarSilvio Pippobello, accanto ai protagonisti storici del Sardinia Tourism Call2Action, come Josep Ejarque, Maria ElenaRossi, Antonio Usai, Gianfranco Fancello, Gianluigi Tiddia, Robert Piattelli, Lucio Murru, si affiancheranno tecnici, economisti come Anna Maria Pinna e Carlo Marcetti, giornalisti come Pier Luigi Rubattu, managers come Franco Fois, Fabrizio Piras, MarioGarau, docenti universitari come Maria Agostina Cabiddu e Matteo Boccia e intellettuali, come Marcello Fois.

Confermato anche il Comitato Scientifico che beneficia del prezioso contributo di Maria ElenaRossi, Josep Ejarque, Robert Piattelli, Antonio Usai, Gianfranco Fancello, Gianluigi Tiddia, Lucio Murru.Per Informazioni e iscrizioni consultare il sito Geasar nella sezione Sardinia Tourism Call 2 Action al link https://www.geasar.it/guida-aeroporto/eventi-e-mostre/sardinia-tourism-call-2-action-settima-edizione-overview-turismo-europa

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui