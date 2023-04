Olbia, perde il controllo dell’auto e si scontra contro il guardrail: un ferito

L’incidente sulla strada per Olbia.

Incidente stradale, questo pomeriggio, sulla panoramica Olbia – Golfo Aranci. Poco dopo le 15, per cause in fase di accertamento, una ragazza avrebbe urtato violentemente contro il guardrail nella parte frontale dell’utilitaria.

Subito soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata all’ospedale di Olbia per i necessari approfondimenti sanitari. Non si segnalano altre persone o veicoli coinvolti

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui