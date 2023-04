L’incidente sulla strada statale 23.

Incidente questa mattina sulla strada provinciale 23. Per cause in fase di accertamento, l’auto guidata da una donna è uscita di strada in prossimità di una curva facendo un volo di circa 50 metri finendo la sua corsa all’interno di un campo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza l’area ed estratto dalle lamiere la conducente per consegnarla ai volontari del 118, che l’hanno accompagnata all’ospedale San Martino di Oristano.

