L’incendio di un chiosco ad Arzachena.

Allarme nella notte per un incendio, avvenuto intorno alle 22, in un chiosco bar sulla spiaggia di Liscia Ruja, in Costa Smeralda. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena e un’autobotte dal Distaccamento di Olbia.

Durante le operazioni erano presenti anche i carabinieri e la Guardia Costiera, per quanto di loro competenza. Lo spegnimento è andato avanti per oltre 2 ore e successivamente, gli operatori del 115, hanno provveduto a bonificare l’area e metterla in sicurezza. Ingenti i danni alla struttura.

Le cause sono da accertare e non si esclude che il gesto possa essere di natura dolosa. Sulla vicenda proseguono, nel massimo riserbo, le indagini delle forze dell’ordine.

