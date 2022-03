L’incidente sulla strada per Sant’Antonio di Gallura.

Incidente, questa mattina, sulla strada per Sant’Antonio di Gallura. Intorno alle 8:15, per cause in fase di accertamento, un’auto è uscita fuori strada, ribaltandosi.

Sul posto, all’altezza della strada statale 427, sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena e il personale sanitario del 118. Il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Presenti anche i carabinieri per il coordinamento del traffico e i rilievi di legge.