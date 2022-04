L’incidente sulla strada per Badesi.

Stava percorrendo la strada provinciale 90, tra Badesi e l’Isola Rossa quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi violentemente contro un muretto.

Una serata di paura quella appena trascorsa per 4 persone che si trovavano all’interno della stessa vettura. Sul posto, intorno alle 19:30, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato due feriti in elisoccorso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari e altri due in ambulanza all’ospedale di Tempio Pausania.

Presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Tempio, che hanno estratto uno dei feriti dall’abitacolo.