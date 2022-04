Le pratiche edilizie a Loiri Porto San Paolo le pratiche edilizie diventano digitali.

Le pratiche edilizie diventano virtuali e a portata di click. Nel comune di Loiri Porto San Paolo è partita la rivoluzione digitale che trasformerà l’attuale archivio edilizio cartaceo in informatico.

Il progetto consentirà di avere un Comune ancora più smart e a portata di cittadino. In questo modo chiunque abbia necessità, privati cittadini o tecnici progettisti, comodamente da casa o dallo studio professionale, potranno inoltrare via Pec una richiesta di acceso agli atti riferita ad una pratica edilizia e ricevere, sempre via Pec, tutti gli elaborati già scansionati . Una innovazione con una doppia finalità: offrire un servizio sempre migliore all’utenza e ottimizzare il lavoro dei dipendenti comunali.

L’obiettivo è arrivare entro 18 mesi alla digitalizzazione di tutto l’archivio cartaceo attualmente in uso. Una prima parte di pratiche è già disponibile in formato digitale con trasferimento telematico in poche ore dal momento della richiesta. Questo consentirà, anche durante le operazioni di digitalizzazione, di avere sempre disponibile l’archivio nonostante sia in lavorazione.

“Un progetto che mira a una digitalizzazione spinta – commenta Il sindaco Francesco Lai – che consente al nostre ente di avere davvero un archivio gestibile e accessibile a tutti, che agevola tecnici e cittadini e alleggerisce il lavoro degli uffici comunali. Inoltre contribuisce sensibilmente a ridurre l’utilizzo della carta in quanto si risparmiano le copie, ottenendo anche un beneficio ambientale considerevole.