L’incidente stradale a Olbia.

Incidente stradale, questa notte, in via dei Lidi, ad Olbia. Per cause in fase di accertamento, una moto è uscita di strada andando a sbattere contro un palo della luce e alcuni cartelli stradali. Nell’impatto sono rimasti feriti 2 motociclisti.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha accompagnato i contusi all’ospedale di Olbia. Da una prima valutazione clinica, le loro condizioni non sono gravi. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.