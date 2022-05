Grave incidente sulla strada di Olbia.

È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sulla strada provinciale 127, a pochi chilometri dal centro abitato di Putzolu. Per cause da accertare, un’autovettura condotta da un giovane di 21 anni è uscita fuori strada andando a conficcarsi contro il guardrail.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco, con la stessa squadra impegnata in un altro sinistro avvenuto pochi minuti prima in via dei Lidi. Gli operatori del 115 hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’abitacolo, per poi affidarlo al personale dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Sassari. Le sue condizioni sono gravi.