Picchia e cerca di rapinare un anziano, confessa il vero responsabile

Fondamentale la segnalazione di un cittadino che aveva visto il video.

Nella giornata di ieri la squadra mobile di Cagliari, sulla base del riconoscimento fotografico e personale ad opera della vittima, ha sottoposto fermo di polizia giudiziaria per il reato di tentata rapina di un Algerino 18enne, senza fissa dimora, pregiudicato e già autore in concorso di altra rapina consumata in data 30 novembre in via Newton.

Nella prima mattina di oggi, gli investigatori della polizia di stato sono stati contattati da un utente che riferiva di avere visionato le immagini diffuse dalla stampa relative alla tentata rapina ai danni dell’anziano signore e di aver riscontrato una forte somiglianza fra l’autore del grave gesto ed un ragazzo minorenne.

Tale comunicazione, insinuando negli investigatori il dubbio che la vittima potesse essersi ingannata nel riconoscimento dell’autore della tentata rapina, veniva immediatamente approfondita.

L’attività investigativa, oltre a documentare una forte somiglianza fra il cittadino Algerino ed il ragazzo minorenne, dato che poteva avere indotto nell’errore la vittima, culminava nell’interrogatorio del ragazzo minorenne di 17 anni che, alla presenza del difensore, ammetteva le proprie responsabilità circa la tentata rapina verificatasi in data 22 dicembre 2019. Particolare degno rilievo è la circostanza che il ragazzo minorenne si era tinto i capelli di biondo per eludere un eventuale riconoscimento.

Dopo la confessione è stata quindi informata la Procura della Repubblica di Cagliari che ha emesso un decreto di immediata liberazione nei confronti del cittadino Algerino.

Nei confronti del ragazzo minorenne, autoaccusatosi della tentata rapina, è stata inoltrata apposita informativa di reato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. D’intesa con la Procura della Repubblica di Cagliari proseguono le indagini da parte della Polizia di stato.

