La politica sarda in lutto, il cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi

Il cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

La notizia della morte dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha generato un profondo sentimento di cordoglio in tutto il Paese. In queste ore, numerosi messaggi di condoglianze stanno arrivando dal mondo della politica sarda, testimonianza dell’affetto e del rispetto che Berlusconi era riuscito a suscitare nel corso della sua vita e della sua carriera.

Le parole del presidente della Regione.

“Rivoluzionario, lungimirante, capace di grandi battaglie. Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese, cambiando radicalmente gli scenari politici, economici e sociali dell’Italia, perfino quelli sportivi. Quattro volte premier e fondatore di Forza Italia, ha cambiato l’assetto politico dell’Italia introducendo linguaggi nuovi e facendo della politica un laboratorio di idee. Ci lascia prima di tutto l’uomo, un imprenditore capace di creare sviluppo e crescita economica, amico della Sardegna e del popolo sardo, e poi un grande politico, leader incontestato della Seconda Repubblica. Con coraggio ha affrontano sempre le sfide di un’Italia che necessitava di un forte cambiamento, imprimendo quella scossa che solo un vero leader sa dare a un Paese in affanno. Nel suo impegno pubblico e nei contesti internazionali, anche nei confronti più duri e negli anni più bui, ha mostrato sempre il volto positivo dell’Italia impegnandosi nella ricerca continua della pace e dell’equilibrio tra i popoli. Con Silvio Berlusconi ho condiviso riflessioni e momenti di vita vissuta che conserverò nella memoria. Se ne va un grande uomo che lascia, nella vita di questo paese, un vuoto incolmabile“, ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas.

Il commento del presidente del Consiglio regionale.

“Sgomento e estremamente rattristato per la scomparsa di Silvio Berlusconi, imprenditore illuminato, un vero innovatore in tutti i campi in cui si è cimentato, e protagonista centrale della politica degli ultimi 30 anni. La terra ti sia lieve Presidente“, commenta il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

Il ricordo di Berlusconi del deputato Giagoni.

“Ho appena appreso la notizia della morte del cavaliere Silvio Berlusconi. Ci ha lasciato un uomo, un imprenditore, un politico unico nel suo genere – commenta il deputato della Lega, Dario Giagoni -. Con lui va’ via un pezzo della storia d’Italia. Un uomo che ha fatto sognare milioni di Italiani. Ha reso grande ogni cosa che ha visto il suo passaggio. Ed ora l’Italia intera, accompagna nel pensiero la fine terrena di questo grande uomo. Riposa in pace grande Silvio, che la terra ti sia lieve”.

Il cordoglio del consigliere regionale Sechi.

“Silvio Berlusconi ha rivoluzionato la politica del nostro Paese, degli ultimi 30 anni ma certamente anche dei decenni futuri. Con lui l’Italia perde un simbolo della democrazia e della libertà che ha aperto nuove strade in tutti i settori nei quali ha profuso il suo impegno sino all’ultimo giorno della sua vita, non risparmiando le sue energia anche nella malattia. A lui rivolgo il mio pensiero e le mie preghiere”, è il commento del consigliere regionale dell’Udc Gian Filippo Sechi.

