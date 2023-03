Il progetto del ponte tra Palau e La Maddalena.

L’idea del ponte sullo Stretto di Messina ispira la Regione Sardegna, che ha deciso di chiedere al Ministero delle Infrastrutture un finanziamento di 10 miliardi di euro per la realizzazione di un ponte tra Palau e La Maddalena.

Il progetto finalmente decreterà la fine dei ormai perenni collegamenti via mare tra l’isola e il comune gallurese, facilitando così gli interscambi dei maddalenini con il resto della Sardegna. L’idea del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini di scongelare l’idea del ponte sullo Stretto di Messina, tanto cara al cavaliere ed ex premier Silvio Berlusconi ma mai realizzata, è piaciuta tantissimo al presidente della Regione, Christian Solinas, che ha deciso di chiedere il finanziamento. Soddisfatto anche il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. “Grazie a questo progetto ora possiamo sentirci tutti un po’ sardi continentali”, sono le prime dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino.

Non si sa quando il progetto del ponte sarà finalmente realtà avvicinando finalmente gli abitanti di La Maddalena con i loro amati cugini palaesi. Ora però entrambi, come il resto della Gallura e del mondo intero, potranno ancora godersi ancora la vista del bel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, dove è stato avvistato un raro esemplare protetto di pesce d’aprile. Ovviamente, per tutelare la specie, che vive nell’arcipelago, tra i due comuni non sarà realizzato alcun ponte.

