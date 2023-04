Il bonus trasporti.

Per il 2023, è stato confermato il bonus trasporti, un’agevolazione prevista dal decreto carburanti per sostenere le famiglie a basso reddito. Il bonus sarà finanziato da un fondo di 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bonus consiste in un voucher personale di importo massimo di 60 euro, valido per un mese dall’emissione, che potrà essere utilizzato per acquistare abbonamenti a servizi convenzionati di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il bonus potrà essere richiesto per sé stessi o per un minorenne a carico fiscalmente, dai cittadini che, per l’anno 2022, hanno certificato un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La richiesta potrà essere effettuata esclusivamente online tramite il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, dopo il vaglio del decreto attuativo da parte degli organi di controllo, con la partenza prevista in aprile.

Per richiedere il voucher, sarà necessario accedere al portale con le credenziali Spid, Identità Digitale, o CIE, Carta d’Identità Elettronica, confermare di avere i requisiti e indicare l’importo e il gestore del servizio pubblico di riferimento. In caso di approvazione della domanda, il portale genererà il voucher personale.

