Le previsioni meteo per il week-end a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

Il meteo di questo week-end sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso e sole a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 14 novembre è previsto un cielo in prevalenza nuvoloso per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 20 gradi.



Per domani domenica 15 novembre sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19 gradi.

