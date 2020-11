Coronavirus, lutto a La Maddalena: deceduta una donna

La triste notizia a La Maddalena.

Triste notizia oggi a La Maddalena. C’è anche una cittadina di La Maddalena nell’elenco dei positivi della Regione deceduti oggi. La donna soffriva già di una patologia pregressa e il Covid ha aggravato ulteriormente le sue condizioni di salute. Lo ha comunicato il sindaco Fabio Lai.

“Sapevamo che sarebbe potuto succedere, ma non si è mai veramente preparati – ha commentato il primo cittadino. Ai famigliari le più sentite condoglianze di tutto il palazzo comunale. Oggi ho scritto all’Assessore Regionale alla Sanità per informarlo sullo stato emergenziale nel quale versa il nostro presidio ospedaliero. Ho chiesto che l’unità Usca venga potenziata, assegnando altri medici e infermieri, in modo tale da garantire adeguate cure domiciliari a chi ne ha bisogno. Il nostro Pronto Soccorso soffre già di una grave carenza di personale, per tali ragioni, soprattutto in questa fase, è necessario che i pazienti positivi vengano presi in carico e trasportati -con propri mezzi e personale- direttamente dalle strutture attrezzate”.

“Solo così il Paolo Merlo potrà continuare ad affrontare situazioni di emergenza e urgenza clinica e assistenziale attuando tutti i provvedimenti salva vita – ha continuato – .ll nostro personale medico e infermieristico sta dimostrando capacità e disponibilità che vanno ben oltre il dettato deontologico ma, questo sacrificio, non deve arrivare sino al punto di mettere a rischio la propria integrità psicofisica”.

“È una giornata triste, agiamo in modo che gli sforzi che stiamo sostenendo non siano vani, ricordiamoci di osservare tutte le regole. Sempre” , ha concluso il sindaco Lai.

