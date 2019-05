Riparte l’iter.

La Gallura ci riprova e si riprende in consiglio regionale l’iter per il ripristino della Provincia del Nord Est. Si tornerà a discutere della legge 405, quella sostenuta dai consiglieri sardi Giuseppe Meloni del Pd, Giuseppe Fasolino di Forza Italia, Pierfranco Zanchetta dell’Upc e Giovanni Satta del Psd’az, che potrebbe ridare parziale autonomia all’ex territorio di Olbia-Tempio.

La discussione sulla Provincia della Gallura dovrà però passare per la commissione gestita da Pierluigi Saiu, per i sindaci e per il Consiglio delle autonomie locali. La nuova Giunta regionale guidata da Christian Solinas, sembra esser a favore del ripristino delle vecchie Province. Di conseguenza l’approvazione della Provincia della Gallura non dovrebbe trovare grossi ostacoli.

