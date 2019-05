Nessun ferito.

Ancora un brutto incidente sulla strada statale 127, la strada che collega Olbia con Tempio. Al km 9 un’auto, pare a causa della forte pioggia, è uscita fuori strada capovolgendosi.

Il rocambolesco incidente ha bloccato il traffico per circa un’ora. Per fortuna gli occupanti dell’auto sono riusciti ad uscire autonomamente dalla vettura. Si registra un ferito lieve. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Olbia e la polizia locale per i rilievi di rito.

