Provincia della Gallura, sindaci a raccolta

La legge sulla nuova Provincia della Gallura.

Un incontro per ribadire “l’importanza della nuova Provincia” e per far sentire la propria voce a Cagliari, dove la prossima settimana inizierà la discussione della proposta di legge, che potrebbe restituire parziale autonomia alla Gallura.

I sindaci del territorio si ritroveranno lunedì 7 gennaio nella sala consiliare di via Nanni. A chiamarli a raccolta il presidente della Conferenza territorio Antonio Satta, che è anche il sindaco di Padru. Un appuntamento simbolico, per far sentire il sostegno al progetto dell’istituzione della nuova Provincia della Gallura, così come prevista dalla proposta di legge portata avanti dai consiglieri regionali Giuseppe Fasolino e Giuseppe Meloni, Giovanni Satta e Pierfranco Zanchetta.

La discussione della proposta approderà nell’assise regionale la prossima settimana. In calendario è già prevista per martedì 8 gennaio. Ma ci saranno pochi giorni per approvarla, prima della fine della legislatura.

