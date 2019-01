Consegnati i doni dai Blues Brotehers Bikers.

Hanno tolto il giubbetto di pelle da motociclista per indossare la casacca rossa di Babbo Natale ed è così vestiti che si sono presentati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, per portare i loro doni. Sono i Blues Brothers Bikers, il motoclub presieduto da Gianluca Carta, tragicamente scomparso a settembre a causa di un incidente in moto sulla strada per Golfo Aranci.

I Babbo Natale in motocicletta hanno animato per alcune ore il reparto Pediatria e consegnato i loro preziosissimi doni che sono stati subito messi a disposizione dei piccoli pazienti. Una splendida iniziativa organizzata dai Blues Brothers Bikers ma in cui non sono stati lasciati soli.

Importante, infatti, è stata la collaborazione di Federico Troiani, di Olbia neon srl, Claudio Corso, di Saldature certificate Olbia , Fabrizio Hong Da, Roberta Butticè, del negozio Mamma mamma, Gigi Saba ,dell’Associazione Pollicino onlus , Danilo Farina e Daniela Serreri di Magic party. Fondamentale anche l’aiuto dato dal gruppo di Fratellanza Ichnos e dagli Squali assetati.

