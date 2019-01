Appuntamento per mercoledì 13 febbraio.

Mercoledì 13 febbraio 2019 con inizio alle ore 09:00 e conclusione alle 13:00 (durata quattro ore) presso la Sala Convegni della Confederazione Nazionale Artigianato – Via Vittorio Veneto, 15 – Olbia si terrà il Corso “Prendersi cura dei bambini nei disastri“

lo stesso corso verrà replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14 alle ore 18 (durata quattro ore) per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina. Le cronache quotidiane testimoniano la mancata conoscenza e preparazione dei principi per far fronte a un disastro. Questa carenza è ancor più marcata quando si parla di cura della popolazione pediatrica durante tali emergenze.

I disastri colpiscono i bambini in modo diverso rispetto agli adulti; scopri quali sono i bisogni unici dei bambini durante e dopo i disastri, di quale sostegno fisico e mentale abbiano necessità.

I temi che verranno trattati sono tanti e estremamente importanti per il bambino. Ecco alcuni esempi: perché i bambini sono diversi; perché farne una priorità; cosa puoi fare per aiutare i bambini a far fronte a un disastro; prima, durante e dopo un’emergenza; minaccia chimica; minaccia delle radiazioni; minacce biologiche; condizioni meteorologiche avverse: caldo estremo, temperature invernali, inondazioni, folgorazione, frane e valanghe

Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione numerato. L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo pertanto potranno essere riconosciuti i CFU sia per gli studenti di Infermieristica che per quelli di Medicina.

Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha una esperienza di oltre quaranta anni, in particolare nel settore dell’emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per venti anni, quindi è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari che ha diretto sino al 2015. Attualmente è impegnato, tra l’altro, nella realizzazione di un progetto formativo di medici ed infermieri di un importante ospedale, nella provincia dello Yunnan in Cina.

Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it Tel. 079 274573; 345 6057081; 338 2202502

