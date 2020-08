Quattro casi positivi al Mater Olbia.

Il Mater Olbia Hospital comunica che da domani sarà sospesa l’erogazione dei tamponi in drive- in fino a martedì 1 settembre compreso. Dopo i 1.452 tamponi eseguiti in cinque giorni, per dar seguito all’ordinanza del sindaco di Olbia e soddisfare le esigenze della popolazione residente e dei tanti turisti ospiti in Gallura, le attività devono subire un’interruzione per consentire la sanificazione degli ambienti.

Nell’ambito dell’ordinaria azione di monitoraggio dello stato di salute del personale rispetto a potenziali esposizioni al Covid-19, sono infatti risultati positivi al tampone 4 dipendenti. A seguito dell’esito dell’esame sono stati attivati tutti i protocolli previsti dalle normative vigenti e i dipendenti, che al momento stanno bene, sono stati posti in quarantena.

Sono stati avvisati i servizi sanitari competenti al fine di attivare le procedure di sanità pubblica del caso e sono stati avviati gli accertamenti sulle persone venute in contatto e sui congiunti: sono già stati effettuati i tamponi ai più stretti collaboratori. Sono quindi sospese, oltre al servizio del drive-in, anche le attività ambulatoriali e di ricovero, per consentire la sanificazione degli ambienti. Si precisa che gli attuali pazienti ricoverati stanno bene, non corrono rischi e sono costantemente assistiti. Fino a martedì sono sospese le visite.

Tutti coloro che avevano appuntamento per l’esecuzione del tampone nella giornata di domani, dovranno ripresentarsi quando il servizio sarà nuovamente attivo.

