L’intervento dei carabinieri di Olbia.

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’episodio avvenuto ieri a Olbia dove una donna di 58 anni ha accoltellato il compagno 80enne.

Anche se non sono ancora chiari i motivi del gesto la donna ha picchiato il compagno che ha provato a prendere il telefono per chiedere aiuto ai carabinieri. A questo punto la donna, accecata dalla rabbia ha tentato di accoltellarlo.

Fortunatamente l’uomo è riuscito ad evitare che il fendente lo potesse ferire gravemente ed è stato colpito al braccio. L’uomo e riuscito a fuggire e a dirigersi verso la caserma dei carabinieri raccontando ai militari l’accaduto. Dopo aver soccorso l’80enne i carabinieri hanno rintracciato e arrestato la donna per maltrattamenti e tentato omicidio.

Il giudice per le indagini preliminari ha derubricato le accuse in lesioni, ma per la donna è stata confermata la custodia cautelare in carcere.

