Lo ha comunicato il sindaco Montella.

Dopo un caso di positività fra il personale del Centro Estivo di Aggregazione Sociale anche un giovane di La Maddalena è risultato positivo al coronavirus

“Alcuni esercenti attività commerciali avuta loro notizia di persone positive che possono aver frequentato il loro locale od il proprio personale, hanno spontaneamente e responsabilmente sospeso in via precauzionale le loro attività, in attesa che vengano effettuati ulteriori accertamenti” – ha dichiarato il sindaco Luca Montella.

(Visited 219 times, 219 visits today)