Quattro decessi e 97 nuovi casi di coronavirus tra Sassari e la Gallura

La situazione coronavirus a Sassari e in Gallura.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 290 i casi positivi al coronavirus. Sale quindi 19.288 (+290) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata

Si registrano 12 decessi (407 in tutto): 5 residenti nella provincia del Sud Sardegna, 4 nella provincia di Sassari e 3 nella Città Metropolitana di Cagliari. Sono invece 527 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+15 rispetto al dato di ieri), mentre è di 73 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.962.

Sul territorio, di 19.288 casi positivi complessivamente accertati, 4.016 (+65) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.097 (+49) nel Sud Sardegna, 1.585 (+17) a Oristano, 3.348 (+62) a Nuoro, 7.242 (+97) a Sassari.

ricoverati_con_sintomi 527 terapia_intensiva 73 totale_ospedalizzati 600 isolamento_domiciliare 11.962 totale_positivi 12.562 nuovi_positivi 290 dimessi_guariti 6.319 deceduti 407 casi_da_sospetto_diagnostico 8.103 casi_da_screening 11.185 totale_casi 19.288 tamponi 352.678 casi_testati 297.167

