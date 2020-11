L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Berchidda.

Diminuiscono leggermente le persone positive a Berchidda. Attualmente sono 39 i casi di coronavirus comunicati dell’Ats. Rispetto allo scorso aggiornamento, dove i casi erano 41, si registrano 4 nuove persone positive e 6 guarite,

“Alcuni casi sono riconducibili a contesti famigliari dove erano già presenti soggetti positivi, altri sono invece riferibili ad altri contesti – spiega il sindaco Andrea Nieddu – . Esistono altri 10 casi di sospetta positività che saranno presi in carico dalle strutture pubbliche”.

Intanto è previsto per giovedì 26 novembre il ritorno alla didattica in presenza per la classe quinta elementare della scuola di Berchidda, che aveva, chiusa a causa di un caso di coronavirus.

