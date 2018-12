Ricette, tempi d’attesa e ticket: vi racconto come funzionano le prenotazioni delle visite al Mater Olbia

Come prenotare una visita al Mater.

Primo giorno di prenotazioni al Mater Olbia e il telefono va in tilt. Dopo qualche ora il numero riprende a funzionare regolarmente. Due squilli e risponde un’impiegata, una voce sarda e quasi famigliare. “Buongiorno Mater Olbia, come posso aiutarla?”. A quel punto descrivo la problematica e la mia richiesta per una visita specialistica in cardiologia. Le chiedo tutte le informazioni necessarie, per evitare di presentarmi con la documentazione sbagliata.

“Per far una visita cardiologica serve l’impegnativa fornita dal medico di base, il ticket non ha costi aggiuntivi rispetto alle visite fatte tramite l’Asl di Olbia e si paga nel momento dell’accettazione“. Alla nostra domanda: “Prenotando oggi entro quando faremo la visita?”. L’impiegata cordialmente risponde: “Date le numerose chiamate e prenotazione della giornata di oggi la invito a farsi fare subito l’impegnativa dal suo medico per rientrare nelle date delle visite di gennaio”.

Il numero per prenotare è 0789.1899898. L’impiegata conferma che gli ambulatori per il quale si possono già prendere gli appuntamenti sono: cardiologia, chirurgia generale, ecografia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, mammografia, neurochirurgia, neurologia, otorinolaringoiatria e pneumologia, che opereranno in convenzione col Sistema sanitario nazionale. Il numero per prenotare è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 festivi esclusi.

