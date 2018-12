L’Università sarà presto nel centro storico di Olbia.

Olbia è una città universitaria. Ne è convinto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che annuncia il progetto per portare l’Università al centro storico. La nuova sede sarà ubicata nel palazzo Giordo, dove un tempo c’era la Standa e poi l’Oviesse. Dietro lo stabile, al posto dei parcheggi della stazione, sarà presente una piazza e tutto l’edificio sarà riqualificato.

“L’esecutivo della struttura è quasi ultimato. Sarà prevista una riqualificazione della parte bassa del Corso di Olbia. Ed entro gennaio siamo sicuri di approvarlo per via tecnica e fare il bando per i lavori – ha detto il sindaco -. L’Università è la priorità per Olbia. Questo è un passaggio epocale per la vita della città”.

La nuova sede dell’Università prenderà vita grazie alla collaborazione di otto enti: Aspo, Sinergest, Comune di Olbia, Università di Sassari, Cipnes, Consorzio Area Marina Protetta e Geasar e Università Pontificia. Questi enti si occuperanno anche della gestione. Le lezioni cominceranno nell’anno accademico 2019-2020 e oltre al corso triennale in Management del Turismo, sarà attivo anche il master.

