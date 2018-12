Il sindaco Nizzi sulla discarica di Spiritu Santu.

Tutto regolare ma si chiede il trattamento di qualsiasi rifiuto proveniente da altre regioni sia vietato. Questo è quanto scrive il sindaco di Olbia Settimo Nizzi in una pec al Cipnes. “Noi non vogliamo altri rifiuti, ma tutto quello che ha fatto il consorzio è comunque nel pieno rispetto della normativa regionale e abbiamo tutti gli atti”, con queste parole il sindaco annuncia che chi ha diffuso informazioni fuorvianti sul web è stato querelato.

Tali provvedimenti sono stati presi dopo le dichiarazioni di Mauro Pili, leader di Unidos e Uccio Iodice, ex assessore provinciale. “A Olbia non c’è la camorra. Aspettiamo serenamente gli esami svolti. Ci sono degli accertamenti e degli indagati. Ma soprattutto c’è un giudice e i processi si fanno in tribunale. Tutti i nostri atti sono rivolti alla salvaguardia dell’ambiente e dei cittadini”, conclude Nizzi.

(Visited 118 times, 118 visits today)