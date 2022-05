La rapina a Tempio.

Sono stati trovati i 3 presunti autori della rapina avvenuta ad un bar di Bassacutena, nella notte tra domenica e lunedì. Gli autori del colpo a volto coperto sono stati fermati dai carabinieri di Tempio e della stazione di Luogosanto.

I tre sono noti alle forze dell’ordine.

L’intervento dei militari è stato immediato, utile a sottoporre al fermo i 3 pregiudicati di origine rumena che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero introdotti nel pubblico esercizio, dove al momento del fatto erano presenti i due titolari. La coppia, accortasi della presenta dei ladri, li hanno messi alla fuga, i quali li avrebbero minacciati brandendo un piede di porco. Uno dei due proprietari del bar ha sparato un colpo con un’arma legalmente detenuta colpendolo a una gamba e ferendolo lievemente.

Nonostante la reazione dei titolari, i 3 sarebbero riusciti a prelevare una somma di denaro dal fondo cassa e fuggire. Immediate le indagini condotte dai carabinieri, partite dai carabinieri di Tempio, con il supporto di quelli del reparto territoriale di Olbia, sotto coordinati dalla procura, che hanno permesso di rintracciare ulteriori 2 complici e sottoporre i 3 connazionali a fermo indiziato per il delitto di rapina impropria in concorso, impedendone la fuga. Due sono stati tradotti presso il carcere di Bancali e uno ai domiciliari. L’arma utilizzata dall’uomo è stata sequestrata e lo stesso è stato segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Attualmente sono in corso le indagini per approfondire la dinamica dei fatti.