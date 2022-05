Fermato a Olbia un immigrato.

Tenta di imbarcarsi su una nave all’Isola Bianca. E’ accaduto a Olbia questo pomeriggio, dove il personale della Security dell’AdSP del Mare di Sardegna ha sventato l’intrusione di un immigrato, presumibilmente nord africano, nell’area ad accesso ristretto del porto.

Il giovane, nel vano tentativo di salire a bordo di una delle navi ormeggiate in banchina, è stato fermato mentre cercava di scavalcare le grate di delimitazione della stazione marittima. Messo in fuga, è stato inseguito lungo il viale dell’Isola bianca per essere poi bloccato all’altezza della palazzina della Capitaneria di Porto.

L’uomo, del quale non sono note le generalità, è stato consegnato agli uomini della guardia costiera e della polizia di Stato per le attività di competenza. Quello odierno è il terzo caso di tentativo di intrusione registrato in pochi mesi nel porto olbiese, ragion per cui, l’Ente ha già incrementato i livelli di sicurezza, le ronde nei piazzali di sosta e approfondito le ispezioni, con apposite apparecchiature, sotto i pianali dei rimorchi in imbarco.